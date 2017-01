Jongens beroven man (85) van zijn geld, vlak na het pinnen

Foto: politie.nl

HARDERWIJK - Een man van 85 is in Harderwijk beroofd van zijn geld, vlak nadat hij had gepind. Hij werd door een jongen vastgepakt, verzette zich, maar was vlak daarna wel zijn portemonnee kwijt.

Dit gebeurde vorige week woensdag 4 januari. De twee jongens gingen er samen op één fiets vandoor. Een getuige zag de beroving gebeuren en achtervolgde de twee jongens op de fiets. De jongens hebben op een gegeven moment de fiets achter gelaten en zijn er vandoor gerend. Bij de fiets (zie foto) lag de portemonnee van het 85-jarige slachtoffer. Het geld was eruit. Ook is bij de fiets een petje gevonden, dat misschien van een van de daders is. Zie ook: Politie zoekt in onderzoek straatroof tips over petje en fiets (politie.nl)