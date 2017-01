Weer etappewinst voor Martin van den Brink in Dakar Rally

DAKAR - Trucker Martin van den Brink uit Harskamp heeft dinsdag de achtste etappe van de Dakar Rally gewonnen. Eerder won hij al de tweede etappe.

Van den Brink had 17 seconden voorsprong op de Argentijn Federico Villagra. Gerard de Rooy werd negende en verspeelde daarmee de leiding in het klassement.

Martin van den Brink speelt geen rol van betekenis in het klassement, omdat hij in de derde etappe technische problemen had en veel tijd verloor. Hij staat nu 23e.

