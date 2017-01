Journaliste die primeur had van begin Tweede Wereldoorlog overleden

ARNHEM - Ze had de twijfelachtige eer de 'primeur van de eeuw' te hebben gebracht: Clare Hollingworth. De Britse journaliste is op 105-jarige leeftijd overleden, meldt de BBC.

Hollingworth bracht als eerste het nieuws dat de Tweede Wereldoorlog was begonnen. Op 1 september 1939 zag de beginnend correspondente van de Daily Telegraph, terwijl ze in het grensgebied rond werd gereden in de auto met chauffeur van de Britse consul, de aan de grens verzamelde Duitse troepen die klaar waren om Polen binnen te vallen. Ze meldde de Duitse invasie aan de Britse ambassadeur in Polen en liet hem via de telefoon het enorme kabaal van de tanks, pantser- en andere voertuigen horen. De rest is geschiedenis.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Hollingworth correspondent in Vietnam, Algerije en het Midden-Oosten. Ze overleed in Hong Kong, waar ze laatste veertig jaar van haar leven verbleef.