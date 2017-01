Nog 200 huishoudens in Ede wachten op gas

EDE - In Ede hebben 88 huishoudens dinsdag gas gekregen. Ongeveer tweehonderd huishoudens wachten nog.

De teller staat dinsdag aan het einde van de middag op 301 aansluitingen. Zaterdagochtend kwamen 500 huishoudens en bedrijven in de wijk zonder gas te zitten, omdat water in de leidingen terecht is gekomen. Alle leidingen moeten schoongespoeld worden en daarna worden de woningen per huis weer op het gas aangesloten.

Zo'n vijftig monteurs van netbeheerder Liander zijn volgens de burgemeester hard aan het werk om mensen weer te voorzien van gas en dus van warm water en een werkende centrale verwarming.