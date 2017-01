Wandelaars Vierdaagse Apeldoorn lopen langer door Paleispark

APELDOORN - De route van de Apeldoornse wandelvierdaagse voert dit jaar langer door het Paleispark van Kroondomein Het Loo. Dat geldt alleen voor de deelnemers die de 20 kilometer lopen.

Tot nu toe liepen zij zo'n twee kilometer door het Paleispark, nu wordt het een rondje van 7 à 8 kilometer.

De Vierdaagse Apeldoorn is van 11 tot en met 14 juli. Er kan 12, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag worden gelopen. Ook kan er 1, 2 of 3 dagen worden deelgenomen.

De inschrijving is woensdag geopend. Wie zich voor 15 maart inschrijft, kan een paar wandelschoenen en een kledingpakket winnen.