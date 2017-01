Nieuwe invulling voor oude gemeentehuis Zevenaar

ZEVENAAR - In het oude gemeentehuis van Zevenaar moeten een supermarkt, restaurant en appartementen komen. Maar voor het zover is, mogen inwoners over de plannen meepraten. Binnenkort gaan de gemeente en de projectontwikkelaar in gesprek met bewoners.

Door de verhuizing van het gemeentehuis naar de Kerkstraat, staat het pand aan het Raadhuisplein nu een jaar leeg. Projectontwikkelaar Solidiam wil het gebouw en het naastgelegen Freulebos een nieuwe invulling te geven. Het plan is om een supermarkt te vestigen in het voormalige gemeentehuis, een restaurant en twintig woonappartementen. Tijdens een bijeenkomst voor inwoners op 24 januari geeft de projectontwikkelaar uitleg over de plannen en worden impressies getoond. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Inwoners kunnen vragen stellen en hun mening geven. Deze worden meegenomen bij het besluit over de voorgenomen plannen. In het voorjaar komt hier als het goed is meer duidelijkheid over.