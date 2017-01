Getuigen gezocht van overval op boekhouder in Tiel

TIEL - De politie vraagt vanavond in het programma Bureau GLD aandacht voor een overval op een boekhoudkundig kantoor aan huis in Tiel. Op dinsdag 27 december drongen drie overvallers het huis aan de Burgemeester van Altenastraat binnen.

De boekhouder wordt door de overvallers bedreigd met iets dat op een vuurwapen lijkt. Hij wordt in het gezicht geslagen en de overvallers eisen geld. Ook een familielid van de boekhouder raakt gewond. Ze moeten later door ambulancepersoneel worden behandeld.

De slachtoffers omschrijven de overvallers als jonge mannen van rond de 20 jaar. Ze hadden hun gezichten bedekt met mutsen en sjaals.

De politie heeft nog in de omgeving naar de daders gezocht. Daarbij is ook een speurhond ingezet, maar de overvallers wisten te ontkomen. Met een getuigenoproep in Bureau GLD hoopt de politie de overvallers alsnog achter de tralies te krijgen.