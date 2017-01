Bureau GLD 11 januari 2017

ARNHEM - In deze uitzending: auto-inbraken Harderwijk, inbraak restaurant Arnhem, woningoverval Tiel, zwaar voorwerp door voorruit in Ochten, babbeltruc Vragender/Lichtenvoorde en een straatroof in Harderwijk.

Diefstal slipjes opgelost

Een man die damesondergoed uit sportcentra in Lichtenvoorde en Aalten jatte is bekend bij de politie. Hij meldde zichzelf nadat hij herkend was.

Auto-inbraken Harderwijk

In mum van tijd heeft een man een stuur losgekregen uit een auto aan Struikbergerhout in Harderwijk, dat ligt in de wijk Drielanden. Samen met een compagnon is hij op strooptocht want bij nog een auto wordt ingebroken. Niet alleen het stuur nemen ze mee, maar ook airbags en inbouw navigatiesystemen meegenomen. Het gebeurt in de nacht van 29 op 30 november.

Woningoverval Tiel

In de ochtend van 27 december wordt een familie in hun huis in Tiel overvallen. Dat gebeurt rond half acht, er moeten toch mensen zijn die iets gezien hebben. Het gezin woont aan de Burgemeester van Altenastraat, de man wordt vrijwel direct onder schot gehouden. De rest van het gezin is boven juist bezig wakker te worden, als ook zij oog in oog staan met een van de daders.

De man moet naar het kantoor achter het huis om geld af te geven. Naast het geld, nemen ze ook sieraden mee. Hoe ze vervolgens gevlucht zijn is niet bekend. Dat zou met een auto kunnen zijn geweest.

Inbraak café/restaurant Thialf Arnhem

In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 november wordt er ingebroken bij het restaurant gedeelte van Thialf in Arnhem, dat zit in het Spijkerkwartier in Arnhem. De dieven nemen verschillende spullen mee, waaronder een espressoapparaat. Het gaat om de twee mannen op de foto. Met verschillende voorwerpen proberen ze binnen te komen. Dat zorgt voor veel schade aan het pand. Wie herkent de mannen?

Zwaar voorwerp door voorruit auto

Het zal je maar gebeuren, rijd je rustig met je kinderen op de achterbank over de snelweg, krijg je een zwaar voorwerp op je auto. Het overkomt een vrouw uit Molenhoek op dinsdagavond 3 januari. De vrouw rijdt vanuit de richting van Tiel naar Nijmegen over de A15. Op het moment dat ze het viaduct met de Lagecampseweg in Ochten passeert komt er iets op haar voorruit terecht waardoor haar auto in één klap vol met glassplinters ligt. Ook de kinderen zaten onder de glassplinters.

Gelukkig ziet de vrouw kans om haar auto iets verderop, ter hoogte van het Esso tankstation op de vluchtstrook tot stilstand te brengen. Daardoor liep het allemaal nog betrekkelijk goed af maar het had heel goed slechter kunnen aflopen.

De politie hoopt dat er mensen zijn die iets gezien hebben van het voorval. Het gebeurde zo zond half zeven. Misschien dat mensen iemand gezien hebben op de Verlengde Lagecampseweg in Ochten.

Babbeltruc Vragender

Een vrouw uit Vragender doet op maandag 24 oktober boodschappen in Lichtenvoorde. Ze komt bij verschillende winkels. Als ze naar huis rijdt, merkt ze dat ze gevolgd wordt door een auto. Eenmaal thuis komen drie mensen met een vermoedelijk Aziatisch uiterlijk het erf opgelopen. Die beginnen een verhaal dat ze de weg naar Antwerpen willen weten en laten een landkaart zien. Tot haar schrik ziet de vrouw iemand gehurkt bij haar tas zitten en stuurt het drietal weg. In eerste instantie denkt de vrouw dat de pinpas nog in haar tas zit, maar als ze nog een keer goed kijkt, dan ziet ze dat er een pinpas van een andere persoon in haar portemonnee zit. Drie mannen nemen vervolgens duizenden euro's op bij een casino in Arnhem. Wie herkent deze mensen.

Van wie zijn deze spullen? Gevonden na een straatroof in Harderwijk.

Een man van 85 wordt op 4 januari beroofd van zijn portemonnee op de Smeepoortstraat door twee onbekende jongens. Een getuige is nog achter de daders aangefietst en heeft ze bijna achterhaald, maar de daders wisten te ontkomen. Wel hebben ze de fiets waar ze op reden achter moeten laten. Ook is vlakbij deze locatie een petje gevonden, vermoedelijk verloren door één van de daders. De politie zoekt informatie over de fiets en het petje.

Wie is er woensdag 4 januari rond 15.25 uur in de buurt van de Smeepoortstraat in harderwijk geweest? De 85-jarige man had net gepind aan deze straat en was weggelopen bij de pinautomaat, toen hij vlakbij de brievenbus aan de Smeepoortstraat werd aangesproken en vervolgens vastgepakt door één van de daders. De man verzette zich, maar al snel renden de twee jongens ook weer weg, en bleek de man te zijn beroofd van zijn portemonnee.

Getuige zet de achtervolging in

De daders fietsten samen op één fiets weg, over het fietspad langs Westeinde, richting het ziekenhuis. De getuige zag dat de jongens net voorbij woonzorgcentrum Randmeer afsloegen richting het water, en sloeg hier zelf ook af. Hij zag de jongens nog wel, maar die rende er snel vandoor. De fiets van de foto laten ze achter, en de getuige ziet ook een portemonnee liggen.Later is ook nog een petje gevonden op de plek. Vermoedelijk van een van de daders.

Signalement

Van de twee daders is bekend dat het gaat om vrij jonge jongens of mannen van 16-20 jaar oud, allebei ongeveer 1.70/1.75m lang en met een normaal tot slank postuur. De dader die de 85-jarige man vastpakte had een blanke of licht getinte huidskleur, droeg opvallend (spier)witte gympen aan en droeg een lichtbruine/beige broek.

Tips

Informatie over deze of andere zaken die behandeld zijn in Bureau GLD, tip de politie: 0800-6070/0800-7000.