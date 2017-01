Brandstichting in schuur, politie zoekt getuigen

Archieffoto politie

NIJMEGEN - De recherche doet nader onderzoek naar een brandstichting in een schuur op nieuwjaarsochtend in Nijmegen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat eerder die dag ook al is geprobeerd een vrijstaande loods nabij het zelfde huis in brand te steken.

Een buurtbewoner die zijn hond uitliet, ontdekte de brand aan de Wolfkuilseweg tijdig. Daardoor kon de brandweer zorgen dat een naastgelegen woonhuis behouden bleef. De brand was rond 07.45 uur. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat een carport en een geparkeerde auto in de as werden gelegd. Uit sporenonderzoek blijkt dat er op verschillende plaatsen bij de schuur brandhaarden waren. Eerder die dag is ook al geprobeerd een vrijstaande loods nabij de woning in brand te steken. Daarbij zou gezien zijn dat er iemand kort na het incident wegliep. De politie zoekt getuigen.