'Sterven voor de beker', honger bij Vitesse-aanvoerder Kashia

ARNHEM - Vitesse-aanvoerder Guram Kashia is hongerig naar succes. De Georgiër speelt inmiddels zeven jaar bij Vitesse en wilde altijd al een prijs winnen met de Arnhemmers. Die kans dient zich nu aan.

Vitesse speelt namelijk donderdag de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi tegen Feyenoord en de aanvoerder eist scherpte bij het team. 'In de eredivisie de top drie halen is moeilijk voor ons. We hebben nu niet het team dat kampioen kan worden. De KNVB-beker daarentegen is wel een optie. Kijk naar Groningen en PEC Zwolle, die konden de beker ook winnen', aldus Kashia.

De aanvoerder merkt ook dat de wedstrijd tegen Feyenoord leeft in de groep. 'Het is de belangrijkste wedstrijd tot nu toe, dat weet iedereen.'

'Ik kan een legende worden'

Het moet volgens de aanvoerder ook mogelijk zijn om Feyenoord te verslaan. 'Het is thuis en met een vol stadion moet het kunnen. Ik wil sterven voor deze wedstrijden. Het doel is om de beker naar Arnhem te krijgen en dan ben ik na zoveel jaar Vitesse misschien wel een legende.'