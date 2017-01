Schipper die stuw ramde nog steeds verdachte

Foto: Waterschap Rivierenland

GRAVE - De schipper die de stuw bij Grave in de Maas ramde is nog steeds verdachte. De man is al wel op vrije voeten.

De Slowaak van 52 jaar ramde eind december de stuw tussen Nederasselt en Grave. Daardoor raakte de stuw zwaar beschadigd en kwam het scheepvaartverkeer stil te liggen. Bij de schipper is bloed afgenomen om te zien of hij gedronken had. Volgens de politie zijn ze nog in afwachting van de uitkomst van het bloedonderzoek. Ook het technische onderzoek is nog niet afgelopen. De man mag dat in vrijheid afwachten. Rijkswaterstaat maakte dinsdagochtend bekend dat er een tijdelijke dam wordt aangelegd. Een definitieve oplossing laat zeker nog een halfjaar op zich wachten.