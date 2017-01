Plein met dealers en prostitutie moet 'place to be' worden

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Nu oogt het nog wat saai, en inwoners ervaren er overlast van onder meer dealen. Maar als het aan wethouder Helmer-Englebert ligt wordt het Joris Ivensplein in Nijmegen een 'place to be'. Dit jaar wordt het plein opnieuw ingericht.

Nadat de raad in 2015 had besloten dat er iets moest veranderen aan het Jorens Ivensplein werd het publiek via Facebook en door middel van straatenquêtes om hun mening gevraagd. 'Groen' en 'urban' scoorden daarbij beduidend beter dan het derde scenario dat hen werd voorgelegd: 'kunst en cultuur.' Ander groen Daarom kiest wethouder Helmer-Englebert voor een combinatie tussen de twee eerste scenario's: 'Het wordt een verlenging van het Kronenburgerpark. Maar het blijft natuurlijk wel een plein, waar ook evenementen kunnen plaatsvinden.' Nu staan er al groenbakken, maar begin dit jaar worden die vervangen door ander groen, waaronder bomen. Er komt ook een vijver. Het huidige monument voor de wereldberoemde filmmaker Joris Ivens blijft bestaan. Dealen en illegale prostitutie Bewoners hebben duidelijk gemaakt dat nieuwe beplanting het plein niet onveiliger moet maken dan het al is. De buurt ondervindt nu al last van dealen en illegale straatprostitutie. De nieuwe inrichting moet hier juist verbetering in brengen. Nijmegen heeft 150.000 euro uitgetrokken voor de plannen.