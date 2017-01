Flinke domper voor dierenvrienden: bever doodgereden

HEELSUM - Deze bever heeft een aanrijding op de N225 in Heelsum niet overleefd. Het dertig kilo zware dier van anderhalve meter lang werd gevonden door een passant, die de dierenambulance belde. Dierenambulance Nederrijn spreekt van een 'flinke domper'.

De dode bever maakt waarschijnlijk deel uit van een kolonie bevers in de Jufferswaard in Heelsum. Eind 2014 werden daar voor het eerst knaagsporen van het zeldzame dier gevonden. Sindsdien worden er ook bevers gespot.

Volgens de blog BeversvandeJufferswaard worden op de plek waar de dode bever is gevonden, vaker dode dieren ontdekt, zoals een das en een vos.

Dat komt volgens deze blogger doordat de onderdoorgang van de beek onder de N225 te nauw is voor zoogdieren. Om de provinciale weg over te steken, moeten wilde dieren als bevers en dassen dus wel over de weg.

Zie ook: