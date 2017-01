Man opgepakt voor mislukte overval op supermarkt

ZUTPHEN - Een 41-jarige man uit Warnsveld is aangehouden voor een mislukte overval op een supermarkt in Zutphen.

Een man probeerde zaterdagavond de Spar-supermarkt aan het Stationsplein te overvallen.

Onder dreiging van een mes eiste hij geld van een van de medewerkers. Die weigerde echter geld te geven en wist de overvaller af te weren. De dader ging er vervolgens zonder buit vandoor.

In het onderzoek kwam de Warnsvelder als verdachte in beeld. Hij is maandag in Utrecht aangehouden.

