Titel groene hoofdstad kost Nijmegen zeker 2,6 miljoen

NIJMEGEN - Nijmegen verwacht dat het iets meer dan 2,6 miljoen euro gaat kosten om groene hoofdstad van Europa te zijn in 2018. Men rekent op een bijdrage van de provincie Gelderland. Ook worden er fondsen en sponsoren gezocht om het geld bij elkaar te krijgen.

In de begroting is rekening gehouden met de kosten die van 2017 tot en met 2019 gemaakt worden rond het evenementjaar. Daarnaast is er de ambitie om de voorbeeldrol die Nijmegen verworven heeft vast te houden met projecten voor de langere termijn. Hiervoor is nog geen budget bekend.

Nijmegen moet in ieder geval voldoen aan de eisen van de Europese Commissie door drie events te organiseren op het moment dat de stad European Green Capital is: een spectaculaire opening, in juni een Award Ceremony voor de groene hoofdstad van 2020 en een afsluiting. Daarnaast staat iedere maand in het teken van een bepaald thema. De voorbereiding daarvoor begint al in 2017.

Congressen

In 2018 zijn er in de stad ook twee meerdaagse congressen die niet door de gemeente georganiseerd worden, maar wel de status van de stad als groene hoofdstad bevestigen. Daarnaast vinden er gedurende het jaar nog een aantal kleinere congressen plaats.



Ook bij 'vaste' evenementen zoals de Vierdaagse, de Zevenheuvelenloop en popconcerten zal er extra aandacht zijn voor duurzaamheid.