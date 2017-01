Rosie the Riveter: vrouwen met ballen in Groesbeek

GROESBEEK - Het is een eerbetoon aan de vrouwen die werkten voor onze vrijheid. Dat zegt het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek dat vanaf eind deze maand weer deze bijzondere tentoonstelling in huis heeft over de vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de Amerikaanse (oorlogs)industrie overeind hielden.

Want terwijl de mannen overzee vochten in Europa en in de Pacific moest de industrie, en zeker de wapenindustrie, blijven draaien. En de vrouwen pakten dat 'mannenwerk' voortvarend aan. Ze werkten overal, ook in de scheepsbouw en de vliegtuigindustrie waar ze hun geuzennaam 'riveter' verdienden, want de 'Rosies' hanteerden ook de zware klinknagelpistolen ('rivets') die daar werden gebruikt.

(Foto: Wikipedia)

En tel maar uit: voor het maken van één B-26 bommenwerper moesten 25.000 onderdelen aan elkaar bevestigd worden met 300.000 klinknagels. En de vrouwen deden meer: 'ze onderhielden de spoorwegen, werkten bij de brandweer, vlogen transportvliegtuigen, haalden de oogst binnen, testten wapens, tekenden blauwdrukken en nog veel meer '

(Vrouwen vlogen nieuwe bommenwerpers van de fabriek naar de luchtmachtbases - Foto: Wikimedia Commons)

Niet meer terug naar het fornuis

De vrouwen verdienden een salaris dat voor de oorlog ondenkbaar was geweest en de onafhankelijkheid die dat met zich meebracht, smaakte naar meer. 'De rol van vrouwen op de arbeidsmarkt zou nooit meer dezelfde zijn.' Hun werk tijdens de oorlog bracht de zelfstandigheid van de 'Rosies' daarna een flinke stap verder. De poster met de Obama-avant-la-lettre slogan 'We can do it', werd een feministisch icoon.

De expositie is van 28 januari tot en met 1 oktober 2017 te zien in het Nationaal Bevrijdingsmuseum aan de Wylerbaan. De door het museum samengestelde expositie vertelt het verhaal van de vrouwen in de Amerikaanse industrie aan de hand van foto's, nooit eerder vertelde verhalen, filmbeelden en muziek. Speciaal voor de expositie komt een aantal echte 'Rosies' over uit de VS. Op zaterdag 28 januari zijn ze in het museum voor een meet and greet met het publiek.