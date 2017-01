Geïnspireerd door Enzo Knol

PUTTEN - Met zijn vlogs bereikt Enzo Knol al jaren een miljoenenpubliek. Zoveel kijkers, dat leek de leden van politieke partij 'Wij Putten' ook wel wat! Sinds ongeveer een jaar plaatst de partij regelmatig vlogs op internet die gaan over punten die op de Puttense politieke agenda staan. Ze zijn, naar eigen zeggen, tot nu toe de enige lokale partij in Nederland die vlogt. De presentatie ligt in handen van raadslid Rien van den Hoek.

Dichtbij de mensen

Rien is in het dagelijks leven huisschilder en vindt politiek eigenlijk maar saaie kost. Maar wel heel belangrijk. Politiek is overal en hij wil de inwoners van Putten erbij betrekken. Fractievoorzitter Herman Luitjes kwam op het idee toen hij zijn kinderen over de befaamde vlogger hoorde praten. Luitjes heeft de rol van regisseur op zich genomen.

Een van de vlogs van Rien:

Uniek vlog

Inmiddels zijn er al tientallen vlogs gemaakt en is het einde nog lang niet in zicht. 'Met Wij Putten willen we het anders doen dan anderen. Met alleen in de raadzaal zitten, win je het niet. Vandaar die filmpjes!' aldus de enthousiaste Rien. Een miljoenenpubliek hebben ze nog niet, maar de partij is blij met de kijkcijfers.

