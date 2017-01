Man voor tweede keer betrapt met wapens

LIEMPDE - Een 20-jarige man uit Deil die eerder met de politie in aanraking was geweest voor verboden wapenbezit is opnieuw tegen de lamp gelopen.

De man werd maandag gecontroleerd op parkeerplaats Velder bij Liempde, in Noord-Brabant. Hij was aan de kant gezet vanwege opvallend rijgedrag. Hij bleek een boksbeugel, pepperspray en een vlindermes bij zich in de auto te hebben. Voor al deze wapens had hij geen vergunning of ontheffing.

Alle wapens zijn in beslag genomen. Bij het natrekken van zijn gegevens bleek hij in het verleden met de politie in aanraking was geweest in verband met verboden wapenbezit.