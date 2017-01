Alexander Büttner op dag van medische keuring: Vitesse voelt altijd vertrouwd voor mij

ARNHEM - Alexander Büttner vliegt waarschijnlijk morgen nog naar Moskou om de laatste formaliteiten met zijn oude club Dinamo af te ronden. 'En als ik dan bij Vitesse teken, ben ik ontzettend blij.'

De voetballer uit Doetinchem tekent waarschijnlijk komende donderdag een contract voor 2,5 jaar waardoor hij terugkeert bij zijn grote liefde Vitesse. Büttner kreeg dinsdagochtend al een warm welkom op Papendal van zijn oud-ploeggenoten Nicky Hofs, Theo Janssen en Remco van der Schaaf. Zij werken nu als trainer bij de club. 'Top', glunderde de voormalig speler van Manchester United en Dinamo Moskou. 'Ik ken die jongens natuurlijk heel goed. Ze stonden me al op te wachten bij het hek terwijl ze eigenlijk al op het veld moesten staan.'

Medisch altijd in orde

'Het voelt heel erg vertrouwd hier weer terug te zijn', glimlachte Büttner op de parkeerplaats voor de trainingsaccommodatie. De linksbenige speler mag van Vitesse eigenlijk nog niet met de media praten, maar maakte voor Omroep Gelderland toch even een uitzondering. Tussen twee medische keuringen door gaf hij tekst en uitleg. 'Medisch ben ik altijd goed in orde. Als ik hier teken ben ik ontzetttend blij.'

-28 graden

Deze week nog vliegt Büttner naar Moskou om de laatste formaliteiten af te ronden. Bij Dinamo, dat in financiële problemen verkeert, kwam hij overeen om zijn in de zomer aflopende contract te ontbinden. De club degradeerde vorig seizoen en Büttner wilde graag vertrekken. 'We moeten nog de laatste puntjes op de i zetten. Ja, ik moet daar fysiek aanwezig zijn om ook nog te tekenen. Zo werkt dat nu éénmaal in een land als Rusland. Het is daar -28 graden. We gaan even snel op en neer.'

Snel aansluiten

Alexander Büttner verwacht snel aan te sluiten bij Vitesse, maar zal zondag zeker nog niet spelen tegen FC Twente. 'Ik ben niet 100 procent fit, maar ga dat snel worden. Het is normaal denk ik, omdat ik ook een tijdje niet gespeeld heb. Ik hoop en denk snel te kunnen aansluiten', vertelde de Achterhoeker even later in een hotel in Arnhem waar hij met zaakwaarnemer Aleksandar Bursac de laatste details besprak over de afhandeling van zijn contract in Moskou.