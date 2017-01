Brandweer bevrijdt vastgezogen paard

Foto: Brandweer Ochten

OCHTEN - De brandweer in Ochten heeft maandagochtend een paard bevrijd dat vanuit een drassig weiland in de sloot was gegleden.

Dat gebeurde langs de Verlengde Melkdreef. Doordat er veel slib in de sloot zat, werd het paard vastgezogen en kon het geen kant op. Samen met een plaatselijke loonwerker en diens tractor wist de toegesnelde brandweer het paard uit de sloot te trekken.