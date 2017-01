Directeur CineMec wint dezelfde prijs als Charlie Chaplin

NIJMEGEN - Bioscoopdirecteur Gerben Kuipers van CineMec, met vestigingen in Ede en Nijmegen, is onderscheiden met de Jan Nijland Zilveren Roos. Kuipers kreeg hem vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse bioscoopwereld.

Gerben Kuipers ontving de Zilveren Roos dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) in het Amsterdamse Theater Tuschinski.

Bij deze jaarlijkse prijs voor een persoon of instantie die van grote betekenis is voor de Nederlandse bioscoopwereld hoort een geldbedrag van twintigduizend euro. Kuipers is veertig jaar werkzaam in de bioscoopbranche. Hij geldt als een vernieuwer in de branche.

In goed gezelschap

Eerdere winnaars tussen 1960 en 1982 waren onder anderen acteur Charlie Chaplin en filmmaker Bert Haanstra. In 2013 werd de prijs nieuw leven ingeblazen.

De Zilveren Roos werd ooit door de Nederlandse Bioscoopbond ingesteld om 'het vraagstuk van de filmbelangstelling krachtig ter hand te nemen'. De bedoeling was om via de media meer aandacht te vragen voor 'Film en Bioscoop'. Dit ook omdat in de vroege jaren’60 van de vorige eeuw werd gevreesd voor de concurrentie van de opkomende televisie.

De prijs werd nieuw leven ingeblazen door de ‘Stichting Jan Nijland Zilveren Roos Award’. Die ontstond uit de nalatenschap van bioscoopondernemer Jan Nijland.