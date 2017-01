'Als je 40 jaar bij dezelfde machine staat, wordt ander werk lastig'

ZALTBOMMEL - Velen kenden niks anders en werkten er al meer dan 40 jaar. Vorige week kregen de medewerkers van Van Voorden Castings in Zaltbommel te horen dat de ijzergieterij failliet is. Een bericht dat keihard aangekomen is bij het personeel, zo bleek dinsdag op een voorlichtingsdag die de vakbonden voor hen hadden georganiseerd.

Bij het bedrijf werkten 85 mensen. Eén van hen is de 60-jarige Dick van Zanten. Hij werkte in de draaierij van het bedrijf, zijn hele werkzame leven. 'Ik werkte hier drieënveertig jaar,' zegt een bedrukte Van Zanten. 'Tja, dat is voorbij. Ik kan daar niks aan veranderen, ik had graag verder gegaan maar ja het is niet zo.'

Dalende omzet

Van Voorden produceerde scheepsschroeven en industrieel gietwerk. Verder verzorgde het bedrijf service en onderhoud. Bij het bedrijf werkten zo'n 85 mensen. Van Voorden is onderdeel van Andus Group dat gevestigd is in Vianen.

Van Voorden Castings werd begin januari failliet verklaard bij de rechtbank. Het bedrijf bestond 105 jaar en had het predicaat Koninklijk. Een dalende omzet door een dalende vraag is de oorzaak van het faillissement, zegt curator Coen Houtman.

Onduidelijkheid

De curator zegt inmiddels in gesprek te zijn met meerdere overnamekandidaten voor het failliete bedrijf. Hoeveel dat er en wie dat precies zijn wil de curator uit strategische overwegingen niet zeggen.

Vrijdag verwacht hij van hen een finaal bod. Wat dat voor de eventuele overname van ontslagen personeel betekent is nog niet bekend. Ze vrezen het ergste: 'Als je al meer dan 40 jaar in een draaierij staat, aan één en dezelfde machine', dan wordt het moeilijk om wat anders te zoeken.'

