Wat is er zo bijzonder aan deze fiets?

NIJMEGEN - Een bijzondere fiets krijgt deze woensdag een nieuwe eigenaar. Het gaat om een Locomotief uit 1952.

Het gaat om de meest luxe uitvoering die er bestond: met kettingoliebad, stang-bediende trommelremmen en een drieversnellingsnaaf. Maar het meest bijzondere is het kruisframe, dat zowel voor dames als voor heren geschikt is.

'Ziet er keurig uit'

De fiets staat al jaren ongebruikt in een schuurtje in Doorwerth, tot de eigenaresse met fietsmuseum Velorama in Nijmegen belde of ze misschien belangstelling hadden.

Uniek

Volgens Velorama is het goed mogelijk dat dit exemplaar het nog enige rijdende exemplaar is. Uniek dus. De fiets die nog in goede staat is, wordt woensdag opgehaald en krijgt een mooi plekje in het museum in Nijmegen.

Historie

Het merk Locomotief wordt overigens al jaren niet meer op de markt gebracht. De merknaam is in handen van Gazelle die deze ongebruikt in de lade heeft liggen.