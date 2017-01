2700 asielzoekers krijgen huis in Gelderland

ARNHEM - Gemeenten in Gelderland hebben het afgelopen half jaar in hoog tempo vluchtelingen gehuisvest. Ruim 2700 zogenoemde vergunninghouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zijn in onze provincie komen wonen. De taakstelling van het Rijk is daarmee gehaald.

Niet alle gemeenten slaagden erin de door het Rijk opgelegde taakstelling te halen. Vooral kleinere gemeenten hadden grote moeite om voldoende woningen vrij te maken. Overbetuwe moet nog 41 woningen zoeken, Ermelo 32, Epe nog 26 woningen.

Daarentegen is het grote steden gelukt om juist meer woningen vrij te maken voor asielzoekers. Arnhem bijvoorbeeld is er in geslaagd 127 woningen meer beschikbaar te stellen dan opgelegd door het Rijk. Volgens de gemeente komt dat door een goede samenwerking tussen woningbouwcorporaties, vluchtelingen werk, gemeente en COA om woningaanbod te vergroten.

Arnhem benadrukt dat asielzoekers een huis krijgen, maar dat dat niet ten koste gaat van andere woningzoekenden. De wachttijd voor een huis zou niet toenemen. Arnhem moet het komende half jaar 118 statushouders huisvesten. Die doelstelling is dus al bereikt.

'Erg moeilijk'

Uit de cijfers blijkt dat met name kleinere gemeenten moeite hebben om geschikte woningen vrij te maken voor vluchtelingen. Ermelo geeft aan dat het 'erg moeilijk' is om genoeg huizen te vinden. 'We werken werken aan een oplossing, maar zegt een woordvoerder: we kunnen geen ijzer met handen breken.'

In Ermelo is een te kort aan sociale huurwoningen. 'Gewone woningzoekenden mogen er niet onder lijden. We kijken nu naar verschillende oplossingen. Binnenkort wordt een appartementencomplex opgeleverd. De onderste laag is bedoeld voor urgent woningzoekenden, maar met acht woningen zijn we er nog niet. Het is gewoon heel lastig.' Ermelo hoopt in de loop van het jaar de achterstand in te lopen.

Hetzelfde geldt voor Overbetuwe, dat niet aan de taakstelling heeft voldaan. Ook volgens de gemeente Overbetuwe komen er te weinig sociale huurwoningen vrij. Daar komt bij dat ze de vluchtelingen over de dorpen wil verspreiden om integratie te bevorderen.

Nederland moet in de eerste helft van 2017 in totaal 13.000 statushouders vestigen. Dat is fors minder dan afgelopen jaar. Een groot deel wacht in asielzoekerscentra op een woning.