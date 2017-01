Moordverdachte heeft spijt: 'Het was een opwelling'

ARNHEM - Verdachte Jerry E., die ervan wordt verdacht Tyson uit Arnhem te hebben doodgeschoten, heeft 'zeer veel spijt' van zijn daad. Dat zei hij vandaag tijdens een pro forma zitting voor de rechtbank in Arnhem.

De 37-jarige E. is de zwager van het slachtoffer. Hij zou Tyson in de nacht van 27 september 2016 hebben neergeschoten in de Thaliastraat in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. De familie van Tyson heeft verklaard dat het slachtoffer verhaal was gaan halen, nadat zijn zus door haar man E. bont en blauw was geslagen.

In de hele korte zitting zei E. niet alleen dat hij spijt had. Hij gaf ook aan dat hij in 'een opwelling' heeft gehandeld.

De toen 26-jarige Tyson werkte bij een creatief productiehuis in Arnhem. Hij liet een vrouw en jonge kinderen na. De zaak is nog volop in onderzoek. Het is dan ook onbekend wanneer het proces verder gaat.

