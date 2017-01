Ramkraak bij zonnestudio, auto uitgebrand

Foto: Waldie Rutten/ViWa Media

NIJMEGEN - Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag een ramkraak gepleegd op een zonnestudio aan de Fuchsiastraat in Nijmegen. De auto die daarbij werd gebruikt, werd kort daarna uitgebrand aangetroffen in de Oscar Carréstraat.

De dieven reden volgens de politie met de auto tegen de openslaande toegangsdeuren aan. Toen ze binnen waren, liepen ze naar het kantoor. Voordat de politie er was, waren de daders al gevlucht. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.