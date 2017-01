Auto volledig uitgebrand in Nijmegen

Foto: Waldie Rutten/ViWa Media

NIJMEGEN - In Nijmegen is in de nacht van maandag op dinsdag een auto uitgebrand. Dat gebeurde in de Oscar Carréstraat.

De brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie doet onderzoek.