Politie treft vierhonderd wietplanten aan op bedrijventerrein

ZELHEM - De politie is dinsdagmorgen op een hennepkwekerij gestuit op een bedrijventerrein in Zelhem. Agenten troffen ter plaatse ruim vierhonderd oogstrijpe planten aan.

De kwekerij bevond zich in een bedrijfspand aan de Gildenweg in het dorp. De vierhonderd wietplanten zijn door de politie in beslag genomen, net als de apparatuur die ter plaatse is gevonden. De kwekers tapten illegaal stroom af om de wietplantage draaiende te houden.



De politie laat weten nog geen aanhoudingen te hebben verricht. Het onderzoek is inmiddels wel opgestart.