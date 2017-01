'Masseur moet 18 maanden cel in voor verkrachting tijdens behandeling'

ZUTPHEN - Een masseur van Sauna Drôme Putten moet volgens de officier van justitie voor 18 maanden de cel in. Hij zou, vorig jaar april, een vrouw hebben verkracht tijdens een behandeling.

De masseur, die als zzp'er voor het bedrijf in Putten werkte, zou tijdens een hamammassage met zijn vingers de vagina van de vrouw zijn binnengedrongen. Ook zou hij zijn penis in haar hand hebben gelegd.

Egbert V., de masseur, ontkent dat hij zelf zijn geslachtsdeel in de hand van de vrouw heeft gelegd. Hij verklaart dat de vrouw aan zijn billen en benen zat en later naar het geslachtsdeel greep. De vrouw zou twee keer aan de masseur hebben gezeten. 'Ze ging onder mijn omslagdoek door naar mijn geslachtsdeel.' V. zegt dat hij daarop de massage eerder is gestopt. 'Ik heb haar nog wel een hoofdmassage gegeven.'

De man ontkende dinsdag in de rechtszaal in Zutphen niet dat hij met zijn vingers in de buurt van de vagina heeft gezeten, maar liet ook niet duidelijk merken of hij nou wel of niet met zijn vinger(s) naar binnen is gedrongen.

'Van slag de sauna uit'

De vrouw was met een vriendin een dagje naar de sauna en vertelde dinsdag in de rechtbank haar verhaal. Huilend vertelde ze dat de man meteen contact maakte. Verbaal en lichamelijk. 'Hij legde een hand op mijn schouder en tijdens de behandeling heb ik gezegd dat ik ontspannen was. Vervolgens stond de masseur met zijn geslachtsdeel bij mijn hoofd.'

De masseur ontkent dat. Tijdens de massage voelde de vrouw wat in haar hand, zo verklaart ze. Toen ze uit een reflex het geslachtsdeel vasthield wilde de masseur haar afleiden door met zijn hand richting haar vagina te gaan en binnen te dringen met één of meerdere vingers.

Toen ze dat merkte wilde de vrouw snel weg van de massage en heeft haar badjas aangetrokken. 'Ik voelde mij vies en wilde mijzelf schoonmaken.' De vrouw ging van slag de sauna uit en wilde zich schoonmaken in een bad, met haar vriendin. 'De masseur gedroeg ging tegenover mij zitten en gedroeg zich triomfantelijk', aldus de vrouw.

'Advocaat eist vrijspraak'

De advocaat van V. eist dat de masseur wordt vrijgesproken. Volgens de advocaat zouden de directie, de vriendin van de vrouw en een baliemedewerkster haar hebben overtuigd om aangifte te doen. Daarnaast vindt de advocaat een enkele verklaring van de vrouw niet voldoende om tot een uitspraak te komen.

De officier van justitie vindt dat er wel genoeg reden is om de man te straffen en eist 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een schadevergoeding. Die bestaat uit ongeveer 2750 euro en onder andere een vergoeding voor professionele hulp na het incident.

De masseur is inmiddels de toegang tot de sauna ontzegd.

De rechtbank in Zutphen doet op 24 januari uitspraak.

Verslaggever Sander Maassen van den Brink volgt de zaak: