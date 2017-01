Komende uitzending: een eenzame soldaat, Rien vlogt er op los en wensen vervullen maakt gelukkig

ARNHEM - Zaterdag 14 januari in Gelderse Koppen

Graven in het verleden

DRUTEN- Martien Pardoel raakte gefascineerd door het eenzame militaire graf op de begraafplaats in Druten. Want wie was die soldaat eigenlijk die daar ligt begraven? Acht jaar lang zoekt Martien antwoord op deze vraag. En hij vindt het. Nog altijd verzorgt Martien het graf alsof het om een eigen familielid gaat. Martien doet dit met zijn hele ziel en zaligheid, want nu het verhaal van de gestorven militair John Webster gevonden is, mag het nooit meer verloren gaan.

Waar is Rien?

PUTTEN - Dan nu wat politieke zendtijd in Gelderse Koppen! Rien van den Hoek is huisschilder, maar ook raadslid bij de lokale partij Wij Putten. Saaie kost, vindt Rien, maar wel heel belangrijk. Politiek is overal en hij wil de inwoners van Putten erbij betrekken. Maar hoe doe je dat dan? Rien en zijn collega raadslid Herman Luitjes lieten zich inspireren door vlogger Enzo Knol en nu vloggen ze er op los. Herman is regisseur en Rien presentator. De filmpjes gaan over punten die op de Puttense politieke agenda staan. Ze zijn niet alleen vermakelijk, ze worden ook nog eens goed bekeken.

Een wens voor je medemens

VOORTHUIZEN- Toen Jacobine Krijkamp een paar jaar geleden werd getroffen door een ziekte, en ook nog een aantal belangrijke mensen verloor, besefte ze dat er belangrijkere dingen zijn in het leven. Ze wilde mensen blij maken. Omdat ze geen gezin heeft om voor te vechten, helpt ze anderen die het kunnen gebruiken. Met 'Een wens voor je medemens' vervult ze wensen voor mensen die een moeilijke tijd doormaken. Door anderen gelukkig te maken, krijgt Jacobine zelf weer kracht om door te gaan.