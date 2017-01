Noodoplossing bij stuw: tijdelijke dam

Foto: Omroep Gelderland

GRAVE - Rijkswaterstaat gaat een tijdelijke dam achter de zwaar beschadigde stuw bij Grave bouwen. Als die over een week of twee geplaatst is, kunnen er weer schepen varen op de Maas tussen Grave en Sambeek. Een definitieve oplossing laat waarschijnlijk nog een halfjaar op zich wachten.

Een binnenvaartschip voer op 29 december in dichte mist dwars door de stuw. Die raakte zo beschadigd dat er een groot lek ontstond en het waterpeil op de Maas tussen Grave en Sambeek fors daalde. Het scheepvaartverkeer kwam stil te liggen en woonboten liepen aan de grond. Sinds zondag is weer beperkt scheepvaartverkeer op het Maas-Waalkanaal mogelijk. De aanleg van een dam is gekozen uit twaalf verschillende voorstellen om de waterproblemen aan te pakken.