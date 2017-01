Stemmentellers met goede knieën gezocht

BEMMEL - De gemeente Lingewaard is op zoek naar stemmentellers voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Geïnteresseerden moeten wel een goede fysieke gesteldheid hebben.

Dat staat te lezen in de functieomschrijving voor de aankomende stemmenteller. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 15 maart aanstaande.

Knielen en tellen

Kandidaten voor de functie moeten over een aantal kwaliteiten beschikken en aan een aantal eisen voldoen. Zo staat te lezen in de functieomschrijving van het bureau dat de werving van stemmentellers voor de gemeente Lingewaard doet. Het blijkt belangrijk om over een goede lichamelijke conditie te beschikken, omdat bij het tellen de stemformulieren op de grond worden verspreid en je dus veel op de knieën moet zitten.

Afbeelding: fragment uit de functieomschrijving op de site van Driessen HRM