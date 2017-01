Teller loopt: 147 huizen weer gas in Ede

EDE - In Ede zijn sinds dinsdagmorgen 147 woningen inclusief de basisscholen weer op het gas aangesloten. Dat meldt netbeheerder Liander.

Zaterdagochtend kwamen 500 huishoudens en bedrijven in de wijk zonder gas te zitten, omdat water in de leidingen terecht is gekomen. Alle leidingen moeten schoongespoeld worden en daarna worden de woningen per huis weer op het gas aangesloten. Het kan nog dagen duren voordat iedereen weer op het gas is aangesloten.

Exacte oorzaak

Oorzaak van de storing ligt bij een leiding onder de oprit van de A12. Toch weet Liander nog niet wat nu precies die storing veroorzaakt heeft. De leidingen dateren volgens de netbeheerder van eind jaren tachtig, begin jaren negentig en hebben normaal regulier onderhoud gehad. Naar de normen van Liander zijn de leidingen niet oud.

Leerlingen weer les

De drie scholen in de Edese wijk Maandereng zijn sinds dinsdagmorgen weer open. Door de gasstoring in de wijk kon er maandag geen les worden gegeven. In de lokalen was het steenkoud.

De ruim 800 leerlingen hadden een extra dagje vakantie, maar dinsdag krijgen ze weer les. Wijkbewoners die nog zonder gas zitten zijn de komende dagen welkom op de school om even op te warmen met koffie, thee, chocolademelk en koeken.

Zie ook: