BMX'er Laura Smulders verrast met erepenning

DRUTEN - Laura Smulders heeft maandagavond de Erepenning van de gemeente Druten gekregen. De BMX-kampioene uit Horssen kreeg de zilveren penning uitgereikt door burgemeester Luciën van Riswijk tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Voor Laura kwam de uitreiking van de penning als een volslagen verrassing. Ze was met een smoesje naar de receptie gelokt.

'Ik had dit nooit verwacht', sprak de BMX'er direct na de uitreiking. 'Het is supergaaf om zo'n penning in ontvangst te mogen nemen van de burgemeester. Heel erg bedankt.'

Toekennen penning zeldzaamheid

Het is een zeldzaamheid dat de erepenning wordt uitgereikt. 'Het was voor mij ook een verrassing hoe die penning eruitziet', moest de burgemeester bekennen.

Verslaggever Jeroen Mäkel was maandag bij de uitreiking:

'Ik had hem nog nooit uitgereikt en dus ook nog nooit gezien, maar hij lijkt als twee druppels water op de penning die aan mijn ambtsketen hangt. Dus ik maakte net gekscherend het gebaar van nou ook de andere schakels er nog bij en dan kan ze misschien ook nog als vervanger aan de slag', lachte Van Riswijk.

'Het is een beetje onze Laura'

De burgemeester was zichtbaar trots op de BMX-kampioene tijdens de uitreiking: 'Ja het is een beetje onze Laura.'

Smulders krijgt de penning vanwege haar prestaties in de sport en op de wijze waarop ze de gemeente vertegenwoordigt. 'Ja dan verdient iemand deze erepenning', aldus Van Riswijk.