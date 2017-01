Breinburg kan van NEC naar LA Galaxy

NIJMEGEN - Gregor Breinburg staat op het punt om te verkassen naar de Amerikaanse competitie.

LA Galaxy wordt vrijwel zeker zijn nieuwe club. Breinburg zelf wil het avontuur graag aangaan. Hij stond afgelopen zomer ook al in de belangstelling van enkele buitenlandse clubs, waaronder Sparta Praag.

De 25-jarige aanvoerder heeft nog een contract tot de zomer van 2018, waardoor NEC een transfersom krijgt. Die zal worden geïnvesteerd in een opvolger. Daarvoor zou Simon Thern van Heerenveen in beeld zijn. De 24-jarige middenvelder komt dit seizoen weinig aan spelen toe in Friesland. Hij is geboren in Napoli, waar zijn vader Jonas Thern destijds speelde. Die speelde 75 interlands voor Zweden. Zijn zoon speelde tot dusverre maar één interland.