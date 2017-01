Scholen in Ede hebben weer gas, lessen worden hervat

Foto: Omroep Gelderland

EDE - De drie scholen in de Edese wijk Maandereng gaan dinsdag weer open. Door de gasstoring in de wijk kon er maandag geen les worden gegeven. In de lokalen was het steenkoud.

De ruim 800 leerlingen hadden een extra dagje vakantie, maar dinsdag moeten ze weer aan de bak. Het lukte netbeheerder Liander om de scholen weer aan te sluiten op het gasnet. De Franciscusschool meldt dat de temperatuur in de school langzaam weer oploopt. Wijkbewoners die nog zonder gas zitten zijn de komende dagen welkom op de school om even op te warmen met koffie, thee, chocolademelk en koeken. Extra dikketruiendag Hoewel de verwarming in OBS Uniek het ook weer doet, last die school dinsdag een extra dikketruiendag in. Ook de Koningin Beatrixschool meldt dat de verwarming weer op volle toeren draait. Maandag aan het eind van de middag hadden 113 woningen in de wijk weer gas. Liander meldde toen dat er in de avond nog eens een kleine zestig woningen zouden worden aangesloten. Dinsdagochtend om 8.00 uur gaat Liander weer verder met het aansluiten van woningen. Sinds zaterdagochtend zaten 500 huishoudens en bedrijven zonder gas. Daardoor moesten de wijkbewoners het zonder verwarming doen. Ook een warme douche zat er niet in. Zie ook: 113 woningen in Ede hebben weer gas (en nog meer cijfers over de storing)