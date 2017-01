Forse schade na binnenbrand in woning in Apeldoorn

Archieffoto

APELDOORN - In een woning aan de Griftstraat in Apeldoorn heeft maandagavond brand gewoed. 'Het was een forse binnenbrand', zei een woordvoerder van de brandweer.

Er werden drie brandweerwagens ingezet om het vuur te blussen. In de woning is veel schade ontstaan. Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.