Dauda verlaat per direct Vitesse

ARNHEM - Abiola Dauda vertrekt per direct bij Vitesse. De Zweeds-Nigeriaanse aanvaller gaat voor het Griekse Atromitos spelen.

Dauda speelde vanaf de zomer van 2014 bij Vitesse. Vorig jaar werd hij na de winterstop al verhuurd aan het Schotse Heart of Midlothian. De 28-jarige spits wist in Arnhemse dienst negen keer te scoren en gaf vier assists in 28 competitieduels.

'Het was algemeen bekend dat Abiola al enige tijd kon uitkijken naar een nieuwe club. Wij zijn blij voor hem dat hij de gewenste nieuwe uitdaging heeft gevonden', reageert technisch directeur Mo Allach op het vertrek.