Hè hè, NEC is weer in Nederland

EINDHOVEN - Na een reis van tien uur is NEC terug op Nederlandse bodem.

De selectie landde rond zes uur op Eindhoven Airport. Om acht uur vanochtend verlieten de Nijmegenaren Hotel Melia in Puerto Banus.

NEC had op het vliegveld van Malaga ruim vier uur vertraging. De vlucht zou om 10.50 uur vertrekken, maar dat werd uiteindelijk pas na 15.00 uur. Volgens het normale schema was de totale reistijd ongeveer zeven-en-een-half uur. Dat wordt nu bijna twaalf uur. Het is vooral zwaar voor de spelers die kampen met griepverschijnselen en dat zijn er momenteel bijna tien.