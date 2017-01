Nijmeegse probleemclub SCH 'op sterven na dood'

NIJMEGEN - Het lijkt er steeds meer op dat het de Nijmeegse voetbalclub SCH niet lukt om met een plan van aanpak te komen om de problemen bij de club aan te pakken.

Voetbalbond KNVB eist van de Nijmeegse volksclub een gedegen plan om het bestuur weer op orde te krijgen, de financiële problemen op te lossen en te voorkomen dat spelers zich weer misdragen.

Een vechtpartij tussen SCH en het Groesbeekse Germania was voor de KNVB aanleiding om SCH tijdelijk uit de competitie te halen. De club raakte eerder al in opspraak doordat enkele spelers zich gewelddadig gedroegen. Komende vrijdag besluit de KNVB wat er nu gaat gebeuren.

Doodzonde

'Er zit geen schot meer in, niemand is meer bezig met het herstel van de club', zegt Tom Schenk, één van de leden. 'Ik ben bang dat dit het begin van het einde is.' Hij uitte op Facebook zijn pijn over het naderende einde van de club.

'Doodzonde van zo'n mooie volksclub', zegt een sponsor. 'Ik ben verknocht aan die club, maar ga er nu geen geld in steken. Het lijkt erop dat er twee groepen zijn die niet nader tot elkaar komen. Er zijn veel te weinig leden. Er zijn nog vier elftallen en die spelers zijn ook al andere clubs aan het zoeken. Als ze doorgaan wil ik helpen, maar het lijkt erop dat er niets meer van te maken is.'

Onduidelijkheid

SCH zelf wil nog niet reageren op de aanhoudende geruchtenstroom. Ook de voorzitter van de Nijmeegse Federatie van Amateurclubs, Ad Frik, heeft nog geen antwoord gekregen van de enige nog officiële SCH-bestuurder of het goed gaat komen met de club. 'Ik heb vanochtend nog overleg met de gemeente gehad en ook daar tast men in het duister,' zei hij maandag.

