Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven vieren gouden bruiloft

APELDOORN - Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven zijn vandaag precies vijftig jaar getrouwd. Ter gelegenheid van het gouden jubileum van het Apeldoornse paar toont Paleis Het Loo de trouwkoets van het echtpaar.

Prinses Margriet leerde Pieter van Vollenhoven tijdens haar studie in Leiden kennen. Op 10 maart 1965 werd hun verloving bekendgemaakt, waarna de twee op 10 januari 1967 in het huwelijksbootje stapten. Dat gebeurde op het stadhuis in Den Haag. Hun huwelijk werd ingezegend in de Grote of Sint-Jacobskerk.

Beelden van het huwelijk in 1967:

Vier zonen en elf kleinkinderen

Na hun bruiloft gingen prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven in de rechtervleugel van Paleis Het Loo in Apeldoorn wonen. In 1975 verhuisde het gezin naar Huis Het Loo dat het echtpaar op steenworp afstand van het paleis liet bouwen.

De twee hebben vier zonen: Maurits (1968), Bernhard (1969), Pieter-Christiaan (1972) en Floris (1975). Inmiddels zijn er ook elf kleinkinderen.

Foto: RVD / Anko Stoffels

'Huwelijk beste fout die ik heb gemaakt'

In een interview in de Volkskrant vertelt Van Vollenhoven dat er in het begin veel weerstand was tegen zijn verbintenis met de prinses, onder meer bij zijn ouders. 'Mijn ouders vonden dat een mus niet met een mees moest trouwen. (..) Ze begrepen het wel, want zij vonden de prinses ook heel aardig, maar in hun hart vonden ze het ook fout.'

Het verloofde paar in 1965. Foto: ANP

De spanningen brachten de twee nader tot elkaar, maar leidden volgens Van Vollenhoven ook zo nu en dan tot ruzies. Maar achteraf hebben de twee er nooit spijt van gehad dat ze met elkaar zijn getrouwd. 'Ons huwelijk werd gezien als een grote fout, maar het is en blijft de beste fout die ik ooit heb gemaakt', aldus de Apeldoorner in de Volkskrant.

Gluren in de trouwkoets

Vanwege het gouden huwelijksjubileum stelt Paleis Het Loo in Apeldoorn de trouwkoets van het echtpaar tentoon. Het rijtuig werd destijds voor de gelegenheid gerestaureerd en voorzien van glas zodat het bruidspaar goed zichtbaar zou zijn.

De koets, genoemd naar de stad Berlijn waar dit type vermoedelijk werd ontwikkeld, kreeg na de aanpassing de naam gala-glasberline of kleine glazen koets. Ook na de huwelijksdag bleef het rijtuig voor ceremonieel gebruik voorbehouden aan prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Na de inhuldiging van koning Willem-Alexander ging dit privilege over naar prins Constantijn en prinses Laurentien.

Het echtpaar in de gala-glasberline. Foto: ANP

Het bijzondere rijtuig is tot begin juni te bewonderen in het koetshuis van het Apeldoornse museum. Daarnaast zijn ook de gala-berline en de berline-coupé uit de vaste collectie van Paleis Het Loo te zien. Samen vertellen deze rijtuigen een verhaal over koninklijk ceremonieel vertoon, zoals de rijtoer op Prinsjesdag, een inhuldiging of koninklijk huwelijk.