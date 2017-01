Slayer best gewaardeerd in populairder Doornroosje

NIJMEGEN - Poppodium Doornroosje in Nijmegen sluit 2016 af met een groei van 14 procent. Meer concerten en meer bezoekers per concert zorgen voor de positieve cijfers.

De groei komt vooral doordat meer concerten plaatsvonden in de grote Rode Zaal (capaciteit 1100). Het aantal concerten ging hier van 47 in 2015 naar 58 in 2016. In de Paarse Zaal (capaciteit 400) werden 80 optredens afgewerkt. Dit waren er 76 in 2015.

Op 139 concerten in Doornroosje kwamen in totaal 72.834 betalende bezoekers af (56.878 in 2015). Door het publiek werd trash metal-band Slayer als het hoogtepunt van het jaar aangewezen, het Nijmeegse De Staat presteerde het twee keer uit te verkopen.

Het kleinere poppodium Merleyn wist met 166 activiteiten 27.177 bezoekers te trekken in 2016 (26.617 in 2015).