Bijzondere opnamen: Duits eerbetoon aan omgekomen Britse vliegers in Beek

BEEK GEM MONTFERLAND - Alsof je er met je neus bovenop staat: we schrijven 15 maart 1943, de rooms-katholieke begraafplaats in Beek, gemeente Montferland. Gadegeslagen door tal van inwoners, opgesteld achter een hek, worden zeven omgekomen Britse vliegers door de Duitsers met militaire eer begraven. Dat gebeurde wel vaker, maar dat het tafereel door een Nederlander kon worden gefilmd is wel bijzonder. Keub Nijenhuis deed het.

De zeven vliegers werden begraven maakten deel uit van de achtkoppige bemanning van een Short Stirling bommenwerper die op 12 maart was neergestort bij Loerbeek nadat het toestel, op de terugweg van een aanval op de Krupp-fabrieken in Essen, was aangeschoten door een Duitse nachtjager. Het toestel stortte op een boerderij waarbij de bewoner en twee zoons eveneens omkwamen.

Na de berging van de lichamen werden de omgekomen Britten op 15 maart begraven in aanwezigheid van dorpsbewoners en een Duitse erewacht. Een Duitse geestelijke in uniform met een kruis om de nek leidde de dienst, zoals op de beelden te zien is. We zien de kisten en hoe de geestelijke zand over de kisten strooit. Na het brengen van saluutschoten worden de kisten in de grafkuil neergelaten.

Achtste inzittende later bijgezet

Een paar dagen later, op 20 maart, vindt op dezelfde plek de bijzetting plaats van een achtste Britse vlieger wiens stoffelijk overschot later werd gevonden. Dat er een achtste bemanningslid was, is bijzonder. Normaal heeft een Stirling zeven bemanningsleden en dachten de Duitsers na zeven lichamen dat alle inzittenden geborgen waren. In dit toestel vloog nog een achtste man mee: sergeant Page die als copiloot ervaring wilde opdoen.

Slechts twee bemanningsleden konden worden geïdentificeerd. De zes andere rusten onder een steen in een naamloos graf.

De omgekomen vliegers werden in 2009 door de gemeente geëerd met een straatnaamgeving.