Nijmeegse jongeren willen stoomtrein terug

NIJMEGEN - De rails in het Goffertpark in Nijmegen herinneren nog aan de trein die er vanaf 1971 reed. In 2012 kwam er een einde aan de trein, toen die werd verkocht aan een Zweeds pretpark.

Nijmegenaar Jordi Wouters wil nu samen met Pim Egbertzen en Rob Quint de stroomtrein terug brengen naar het park en is een actie gestart om de 100.000 euro die daarvoor nodig is binnen te halen.

Kinderdroom

'Na ruim 2 weken staat de teller op 17.000 euro', vertelt de 22-jarige Jordi. 'Als klein kind reed ik bijna elk weekend mee op de stoomtrein. Toen ik ouder werd, hielp ik mee met het verkopen van de kaartjes. Het was een kinderdroom die uitkwam.' In 2013 reisde hij naar Zweden om de stoomtrein op te zoeken.



'De trein staat nu weer te koop en we willen deze graag terughalen naar Nijmegen', vervolgt Jordi. 'Om deze te kopen, transporteren en onderhouden is 100.000 euro nodig. We zijn 21 december begonnen met collecteren en na ruim twee weken hadden we 17.000 euro binnen. We gaan door tot het hele bedrag verzameld is.'

Uniek

Mede-initiatiefnemer Pim Egbertzen legt uit dat de trein uniek is. 'De western-uitstraling maakt deze bijzonder. Het is de enige rijdende trein van dit formaat in Europa. Daarom willen we juist deze terug en niet een andere kopen.'

Online doneren kan ook, via www.stoomgroepdegoffert.nl.