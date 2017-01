113 woningen in Ede hebben weer gas (en nog meer cijfers over de storing)

Foto: Omroep Gelderland

EDE - Steeds meer woningen in Ede krijgen weer gas. De teller staat nu op 113. Sinds gisteravond is netbeheerder Liander bezig met een megaklus om alle woningen in de wijk Maandereng weer op het gas aan te sluiten.

Zaterdagochtend kwamen 500 huishoudens en bedrijven zonder gas te zitten, omdat water in de leidingen terecht was gekomen. Die worden nu allemaal schoongespoeld en daarna worden de woningen een voor een weer op het gas aangesloten. Het getroffen gebied in de Edese wijk Maandereng. Beeld: Omroep Gelderland Naast de 113 woningen zijn ook het medisch centrum en de Franciscusschool weer op gas aangesloten. Liander hoopt dat de andere scholen vandaag ook weer gas krijgen. In de lokalen is het niet warmer dan een graad of elf en daarom kregen de ongeveer 800 leerlingen een dagje vrij. Sinds de storing is congrescentrum De Reehorst in Ede geopend voor opvang van de bewoners. Er zijn zes kamers gebruikt voor overnachtingen en er is daar 48 keer gedoucht, blijkt uit gegevens van de gemeente. De bewoners in de wijk kunnen een elektrisch kacheltje krijgen om het huis warm te houden. De afgelopen zijn 250 kachels uitgedeeld en er zijn ook weer drie teruggebracht. Zie ook: Nog geen gas voor 470 huishoudens in Ede

