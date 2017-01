Etten wil geen windmolens

ETTEN - Inwoners van het dorp Etten strijden tegen de mogelijke bouw van windmolens. De molens zijn een voorstel van het Waterschap Rijn en IJssel en moeten op het terrein van de waterzuivering komen, net buiten het dorp. Vanavond is er een informatiebijeenkomst over de plannen.

Ze noemen zichzelf de 'Horizonstrijders' : een groepje inwoners van Etten dat tegen de komst van de windmolens is. Volgens Thijs ter Steeg van de actiegroep hebben de Horizonstrijders niks tegen groene energie, maar wel tegen de komst van de windmolens op deze plek. 'Het is nu een prachtig natuurgebied. Windmolens zijn horizonvervuiling ten top, daar zitten we niet op te wachten.' Samen met Dorpsbelangen Etten, Etten 2025 en Historici Etten hebben de Horizonstrijders een handtekeningenactie opgestart. Ze hebben huis aan huis geflyerd en halen deze week de 'getekende' exemplaren weer op.

100 % Energieneutraal

Volgens het waterschap is de waterzuivering in Etten een mogelijke locatie voor het plaatsen van twee windturbines van circa 170 meter hoog. Het waterschap wil op meer plekken windmolens plaatsen om uiteindelijk 100% energieneutraal te worden. Ook terreinen van het waterschap in Olburgen, Duiven en Zutphen worden onderzocht. Volgens een woordvoerder van het waterschap 'is nog niks zeker en wordt ook onderzocht of er wel draagvlak voor is bij bewoners.'

Besluit in maart

Volgens Ter Steeg zijn er genoeg alternatieven voor het waterschap: 'Denk aan waterkracht, zonne-energie en bio-vergisting. Wij willen Etten leefbaar houden ook voor de volgende generatie.'

Wanneer de handtekeningen aan het waterschap worden overhandigd, is nog niet duidelijk. In maart neemt het bestuur een besluit over of en waar de windmolens geplaatst worden.