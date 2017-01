'Voortaan ambulance voor gevallen patiënt'

ARNHEM - Er komt voortaan een ambulance voor een 79-jarige dialysepatiënt uit Arnhem. Dat zegt Edwin Welling, zoon van de patiënt, na een gesprek met de ambulancedienst Gelderland-Midden.

Eind december werd de vader van Welling geholpen door een solo-ambulance. 'De broeder was toen in zijn eentje en besloot mijn vader op zijn rollator over de galerij naar zijn auto te vervoeren.' Volgens Welling liet de broeder de man vallen in de lift.

De kou is nu uit de lucht, vertelt Welling. 'We zijn eruit gekomen en ik ben ook zeer tevreden over het gesprek.'

Ook komt zijn vader in een systeem zodat hij direct geholpen wordt. 'Er is goed geluisterd en het probleem dat ik had, dat hij zo vervoerd werd, is verholpen. Nu gebeurt dat niet meer op die manier.'

De ambulancedienst noemt het ook een zinvol gesprek maar wil vanwege privacy niet meer informatie geven.