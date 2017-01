Basisschool wacht nog steeds op ambtenaren uit Den Haag

NIJMEGEN - Ze zijn nog niet langs geweest bij de Sint Maartenschool in Nijmegen, ambtenaren van staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker. Kamerleden hadden hun zorgen geuit over het onderwijs op de school na de invoering van de wet Passend Onderwijs en Dekker had beloofd om ambtenaren langs te sturen.

Volgens schooldirecteur Gilles Geschiere is nog niemand van het ministerie langs geweest. Hij is het zat en stuurt nu een persoonlijke uitnodiging. Dekker deed de belofte om ambtenaren langs te sturen tijdens een commissievergadering over de wet Passend Onderwijs op 15 december. De staatssecretaris van Onderwijs reageerde daarmee op de zorgen van Kamerleden van onder meer de PvdA en de SP. Politieke partijen Eén dag later, op 16 december, zouden de ambtenaren dan naar de Sint Maartenschool gaan maar dat is niet gebeurd. Ze zouden daarna in de tweede week van januari langskomen, maar volgens de school is er nog geen contact geweest met ambtenaren van het ministerie van Onderwijs. De school gaat nu politieke partijen uitnodigen om de dagelijkse praktijk te laten zien. Ook staatssecretaris Dekker krijgt een uitnodiging. Tekort van anderhalf miljoen Op de Sint Maartenschool moet een derde van het personeel weg en is er een tekort van anderhalf miljoen euro op de begroting. Het ministerie wil dat de school zich meer gaat richten op het onderwijs en daarmee minder op de zorgtaken. Op de Sint Maartenschool zitten kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap en langdurig zieke kinderen. De school biedt naast 'gewone' schoollessen bijvoorbeeld ook zwemmen, speciale gym, fysiotherapie, ergotherapie en extra ondersteuning in de klas van specialisten. Dat dreigt nu allemaal te verdwijnen, omdat de school als gevolg van de wet Passend Onderwijs moet bezuinigen. 'Kinderen worden de dupe' Volgens directeur Geschiere wordt nu een hele groep kinderen de dupe van het nieuwe passend onderwijs-systeem. Hij zegt dat er te weinig tijd en geld is om passend onderwijs in te voeren op een reguliere basisschool. Het lijkt er volgens hem op dat er te weinig inzichten zijn dat kinderen zorg en begeleiding nodig hebben. Op dit moment functioneert de wetgeving niet, aldus Geschiere. Ouders hebben het er moeilijk mee, aldus de basisschooldirecteur. 'Ieder kind heeft het recht op onderwijs op welke school dan ook daar is niks mis mee, maar nu is er minder geld om de overgangsfase goed te regelen. Het gaat hier om kinderen met een beperking, soms ernstige meerdere beperkingen. Deze beperking blijft, dat verdwijnt niet als een leerling naar een reguliere school gaat. Ook daar is er dan soms begeleiding en zorg nodig.' Voor welke datum Dekker wordt uitgenodigd kon de directeur nog niet zeggen. Zie ook: Zorgen over speciaal onderwijs; ministerie op bezoek bij Sint Maartenschool

