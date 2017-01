Zes Gelderse zaken op cold case-kalender

ARNHEM - De cold case-kalender, die is verspreid in de gevangenis in Zutphen, kent zes Gelderse zaken. Het betreft Edenaar Cees Lieftink, Henk Gerritsen uit Wenum-Wiesel, de 26-jarige Dyora Bosgra bij Apeldoorn, Duncan Zwakke uit Zutphen, Deilenaar Daan van Kranenburg en de prostituee Ida Sjamsudin uit Arnhem.

Overval met dodelijke afloop

In de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 januari 2011 worden Cees Lieftink en zijn vrouw in hun woning in Ede overvallen. Lieftink verzet zich en er volgt een vechtpartij waarbij wordt geschoten. De 59-jarige veilingmeester overlijdt bijna direct als gevolg van dit geweld.

Zie ook:

Moord op de Duivenmelker

De 65-jarige Henk Gerritsen komt op maandagavond 30 maart 1998 niet opdagen op zijn wekelijkse klaverjasavond. Als men in zijn woning in Wenum-Wiesel (gemeente Apeldoorn) gaat kijken, blijkt Gerritsen vermoord.

Zie ook:

Dode vrouw bij tankstation

Een automobilist vindt dinsdag 17 juli 2001 rond 17.00 uur in de bosjes bij tankstation Lucasgat aan de A1 bij Apeldoorn een naakte dode vrouw. Het blijkt te gaan om de 26-jarige Dyora Bosgra. Ze is gewurgd.

Zie ook:

Waar is Duncan Zwakke?

Op dinsdag 17 oktober 1989 is Duncan Zwakke voor het laatst gezien in het centrum van Zutphen. Hij was toen 31 jaar oud. Na de verdwijning van Zwakke heeft de politie een verdachte uit Zutphen aangehouden, maar deze komt na een paar weken weer op vrije voeten.

Zie ook:

Overval op motorzaak

De eigenaren en bezoekers van motorzaak Helimotors in Geldermalsen horen op maandag 16 november na sluitingstijd doffe klappen en glasgerinkel in de winkel. Een van de bezoekers die naar het winkelgedeelte rennen om te kijken wat er aan de hand is, is de 47-jarige Daan van Kranenburg uit Deil. Er ontstaat chaos en het komt tot een schietpartij. Van Kranenburg wordt geraakt en overlijdt vlak daarna aan zijn verwondingen.

Lichaam tussen vuilcontainers

Na haar scheiding gaat Ida Sjamsudin, moeder van drie kinderen, aan het werk als prostituee om geld te verdienen. Zo ook op zondagavond 21 november 2010. Ze wordt de volgende ochtend gevonden tussen de vuilcontainers van een poeliersbedrijf aan de Badhuisstraat in Arnhem. Sjamsudin is door een ernstig misdrijf om het leven gebracht.

Zie ook:

De eenheid die zich in Gelderland met cold cases bezighoudt heeft deze zaken op de kalender gezet vanwege de maatschappelijke onrust die ze teweeg hebben gebracht en omdat het team verwacht dat nieuw onderzoek in deze zaken kansrijk is. In totaal telt Gelderland zo'n 138 cold cases, zo meldt de politie.

Zie ook: