Aflevering 17 - 11 januari 2017

ARNHEM - Deze week in Clubs met Ballen reiken we de bokaal uit aan de speler met het mooiste Gelderse doelpunt gemaakt in de eerste seizoenshelft van de Tweede Divisie.

Komt het winnende doelpunt uit Arnhem, Groesbeek, Lienden of Tiel?

De Treffers

In Groesbeek zijn we bij de vrijwilligersavond in de kantine van De Treffers. De vrijwilligers worden door alle bedienende spelers van het eerste elftal in de watten gelegd als bedankje voor het afgelopen jaar. Voetballer Coen Maertzdorf neemt het sociale aspect van dit jaarlijkse terugkerende baantje wel heel serieus...

TEC

TEC staat halverwege de competitie op een degradatieplaats en dus heeft de Tielse club zich tijdens de winterstop flink versterkt. Daan Disveld, Gianluca Maria en Barry Maguire, allen ooit actief in het profvoetbal, komen de tweede seizoenshelft in Tiel voetballen. Vooral de komst van echte Tielenaar Barry Maguire is bijzonder, hij komt namelijk speciaal terug uit Noorwegen. We zoeken hem op voor een nadere kennismaking.

FC Lienden

Hij is verzorger van het eerste elftal van FC Lienden, maar staat vooral bekend om zijn kippetjes na afloop van de trainingen in de kantine: Wim Lentjes. Voor Wim reden om zijn succesvolle kip in Lienden aan de man te brengen in zijn eigen kippenrestaurant. We nemen een kijkje bij de verbouwing van het restaurant van de Lienden-verzorger, die op 1 februari zijn deuren wil openen.

Jong Vitesse

In de winterstop kiezen veel clubs voor een trainingskamp in de zon, zo ook Vitesse. Zij zochten de warmte op aan de Spaanse Costa. Vijf spelers van Jong Vitesse kregen een uitnodiging om mee te gaan, wij volgen deze toekomstige profs tijdens de trainingsweek in Spanje. Voor doelman Wouter Dronkers een bijzondere reis, het wordt namelijk zowel zijn eerste als laatste trainingskamp met Vitesse.